«Им нет равных»: в Германии восхитились подготовкой российской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень подготовки российской армии не имеет себе равных во всем мире. Такое мнение выразил немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади в беседе с изданием Tagesschau.

— Армия России упорно защищается и держит свои позиции. Даже на Украине восхищаются ее стойкостью и эффективностью, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что ни одна армия мира не имеет такого практического опыта в преодолении настолько профессиональной и крепкой обороны, которую сумела создать Россия. По мнению Гади, столь продуманной обороны в мире не было со времен Второй мировой войны.

Немецкий военэксперт добавил, что Вооруженные силы Украины допустили много фатальных ошибок в ходе наступления, одна из которых — отсутствие скоординированных действий подразделений.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили расположения подразделений ВСУ и наемников в Николаеве. В течение нескольких часов удалось перекрыть все подъезды к этой территории.