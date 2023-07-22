Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Обращение политика опубликовали в его официальном Telegram-канале.

«Сегодня – День работника торговли. В нашем городе больше 65 тыс. магазинов, почти 700 торговых центров и свыше 21 тыс. ресторанов и кафе. В этой очень важной сфере трудятся около 2 млн человек: продавцы, кассиры, менеджеры, логисты и многие другие, для кого профессия – большая часть их жизни», – написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин подчеркнул, что в последние годы онлайн-продажи демонстрируют рекордные показатели. Работники успешно перестроились под новые условия и обеспечили качественный сервис, обширный ассортимент продукции и образцовую скорость доставки. Как отметил мэр Москвы, от их работы зависит жизнь города.

«Сейчас почти 99% горожан могут купить все, что им нужно, около дома. Поздравляю с праздником! Успеха и больше поводов для улыбок, которые создают хорошее настроение миллионам москвичей, ежедневно совершающих покупки», – подчеркнул мэр.