Подозрительный ящик с надписью «Радий» нашли возле здания штаба ОДКБ в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве, возле здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности обнаружили подозрительный ящик, на котором написано «Радий». Об этом рассказали в экстренных службах столицы.

— На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью «Радий», — говорится в сообщении ведомства.

На место подозрительной находки выехали специалисты, которые будут исследовать находку. Более подробной информации на данный момент нет.

Ранее в Мурино нашли подозрительный предмет с мигающими лампочками на Петровском бульваре, после чего очевидцы сразу вызвали на место ОМОН.

После осмотра предмета выяснилось, что никакой опасности он не представляет, а лампочки, которые так перепугали жителей, обнаруживших предмет — всего лишь светодиоды детской игрушки.