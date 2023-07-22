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НовостиПроисшествия22 июля 2023 11:10

Подозрительный ящик с надписью «Радий» нашли возле здания штаба ОДКБ в Москве

Об этом расскзаали в экстренных службах города
Роман ПОЛОСИКОВ
Подозрительный ящик с надписью «Радий» нашли возле здания штаба ОДКБ в Москве

Подозрительный ящик с надписью «Радий» нашли возле здания штаба ОДКБ в Москве

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве, возле здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности обнаружили подозрительный ящик, на котором написано «Радий». Об этом рассказали в экстренных службах столицы.

— На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью «Радий», — говорится в сообщении ведомства.

На место подозрительной находки выехали специалисты, которые будут исследовать находку. Более подробной информации на данный момент нет.

Ранее в Мурино нашли подозрительный предмет с мигающими лампочками на Петровском бульваре, после чего очевидцы сразу вызвали на место ОМОН.

После осмотра предмета выяснилось, что никакой опасности он не представляет, а лампочки, которые так перепугали жителей, обнаруживших предмет — всего лишь светодиоды детской игрушки.