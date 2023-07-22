Балицкий: фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения при обстреле ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Пятихатки фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения разной степени тяжести. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

— Он находится в больнице, где ему оказывается вся возможная медицинская помощь, — говорится в сообщении главы региона.

Ранее стало известно, что группа российских журналистов пострадала при обстреле со стороны украинских войск на Запорожском направлении. В Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами.

В результате обстрела погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования семье и коллегам погибшего и заявил, что готов оказать любую помощь.