ОП выступила за присвоение погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества

ОП выступает о присвоении погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества. Фото: Telegram-канал Журавлева

Общественная палата России выступит с ходатайством о присвоении ордена Мужества журналисту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал член ОП Александр Малькевич.

«Безусловно, ОП России ходатайствует о присвоении ему ордена Мужества», - цитируют Малькевича РИА Новости.

Член Общественной палаты признался, что известие о гибели военкора стало для него ударом. По мнению Малькевича, Журавлев является одним из десяти ведущих военных корреспондентов России.

Сайт KP.RU писал о том, что в субботу, 22 июля, группа корреспондентов из России попала под огонь около населенного пункта Пятихатки. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Кроме того, ранения получили несколько журналистов.

Позже Минобороны РФ проинформировало, что Вооруженные силы Украины обстреляли группу журналистов в Запорожской области кассетными боеприпасами. В результате артиллерийского удара пострадали четыре корреспондента, один из которых погиб.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, уточнил, что ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами, которая ехала в село Владимировка.