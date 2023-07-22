Посол Андреев: РФ дала в МИД Польши отпор в ответ на претензии из-за слов Путина Фото: REUTERS

Российская сторона дала отпор в министерстве иностранных дел Польши в ответ на претензии Варшавы, предъявленные из-за слов президента РФ Владимира Путина. Об этом в субботу, 22 июля, проинформировал посол России в Польше Сергей Андреев.

В беседе с ТАСС Андреев отметил, что встреча в польском МИД, куда он был вызван, прошла ожидаемо.

«Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за того, что президент РФ сказал вчера о Польше на совещании Совета безопасности. Естественно, он получил надлежащий отпор». – подчеркнул Андреев.

Он добавил, что польской стороне также были даны разъяснения по поводу того, как в России видят историю XX века, а также поведение Варшавы в свете конфликта на Украине.

«Мы зафиксировали полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории», - отметил посол РФ.

Дипломат уточнил, что официальной ноты ему никто не вручил, Польша ограничились устным выражением недовольства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что значительная часть своих современных западных территорий Польша получила благодаря решению одного из бывших руководителей СССР Иосифа Сталина, они стали подарком полякам от генералиссимуса.

Глава государства также отмечал, что польские лидеры намерены сформировать коалицию под прикрытием НАТО, а потом вмешаться в украинский конфликт для того, чтобы отхватить себе «кусок пожирнее», вернув, как они полагают, свои исторические земли.