Премьер Венгрии Орбан заявил, что Россию нельзя отделить от остального мира Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европу можно отделить от российской энергии, а вот отделить саму Россию от остальной части мира нельзя. Такое заявление политик сделал в ходе своей речи в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«Конечно, Европу можно отделить от российской энергии, но это на самом деле иллюзия и не возымеет эффекта, потому что Россию нельзя отделить от остальной части мира», - подчеркнул Орбан, выступление которого показал телеканал М1.

Премьер пояснил, что российское сырье в итоге приобретет кто-то другой, в то время как страны Европы страдают от инфляции и теряют свою конкурентоспособность.

Орбан также напомнил, что до начала конфликта на Украине Евросоюз платил за нефть и газ ежегодно 300 млрд евро, тогда как за 2022 год эта сумма выросла до 653 млрд евро.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена изолироваться, отметив, что изолировать ее невозможно, и указав на готовность страны сотрудничать со всеми партнерами, которые проявляют такое желание. Он отметил, что именно поэтому страна будет «работать с теми партнерами, которые хотят взаимодействовать».