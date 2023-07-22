Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку банковского документа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранители задержали тещу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля – Чхве Ын Сун – по обвинению в подделке банковского документа.

Как передает агентство Yonhap, 76-летняя женщина использовала поддельную банковскую справку во время сделки по покупке земли. Она была задержана в пятницу, 21 июля, после того, как суд отклонил ее апелляцию отменить первоначальный приговор – один год тюремного заключения.

Уточняется, что в 2013 году теща президента Южной Кореи использовала поддельный документ с целью приобретения земли в городе Соннам к югу от Сеула. Согласно фальшивой банковской справке, женщина внесла на счет около 27 миллионов долларов для покупки земли. Во время судебного заседания она потеряла сознание, отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что не первое судебное разбирательство с Чхве Ын Сун. Так, в декабре этого года ее оправдали по делу о получении страховых пособий после незаконного открытия госпиталя для престарелых.