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НовостиВ мире22 июля 2023 13:13

Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку банковского документа

76-летняя женщина использовала фальшивую банковскую справку для сделки по покупке земли
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку банковского документа

Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку банковского документа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранители задержали тещу президента Южной Кореи Юн Сок ЁляЧхве Ын Сун – по обвинению в подделке банковского документа.

Как передает агентство Yonhap, 76-летняя женщина использовала поддельную банковскую справку во время сделки по покупке земли. Она была задержана в пятницу, 21 июля, после того, как суд отклонил ее апелляцию отменить первоначальный приговор – один год тюремного заключения.

Уточняется, что в 2013 году теща президента Южной Кореи использовала поддельный документ с целью приобретения земли в городе Соннам к югу от Сеула. Согласно фальшивой банковской справке, женщина внесла на счет около 27 миллионов долларов для покупки земли. Во время судебного заседания она потеряла сознание, отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что не первое судебное разбирательство с Чхве Ын Сун. Так, в декабре этого года ее оправдали по делу о получении страховых пособий после незаконного открытия госпиталя для престарелых.