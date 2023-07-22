Один человек погиб при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве

Обстановка около ТЦ «Времена года». Фото: Александр Щербак/ТАСС

Один человек погиб в субботу, 22 июля, в торговом центре «Времена года» в Москве в результате прорыва водопровод с горячей водой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, в настоящее время спасатели ищут еще одного человека, он, предварительно, оказался заблокированным на втором этаже.

В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Фото: Прокуратура Москвы

По последним данным экстренных служб, при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» пострадали девять человек. Эта цифра может вырасти, так как врачи продолжают оказывать помощь на месте случившегося, пояснили в оперативных службах.

Напомним, инцидент в столичном торговом центре произошел днем в субботу, 22 июля. В ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Сообщалось, что внутри здания находятся люди, а на место происшествия выехали работники оперативных служб. Причина прорыва в настоящее время уточняется.