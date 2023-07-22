В Москве девять человек пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой

В Москве три человека пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве пострадали девять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Как передает РИА Новости, 18 человек оказались заблокированными в торговом центре, но находятся в безопасном помещении.

Тем временем ТАСС сообщает, что два человека при прорыве трубы получили ожоги. В городских службах агентству рассказали, что пострадали пять человек, а у одной из сотрудниц гипермаркета, расположенного в ТЦ, произошел сердечный приступ. Кроме того, экстренные службы ведут поиск одного человека на втором этаже торгового центра.

Прорыв трубы с горячей водой произошел на транзитной трубе МОЭК на первом этаже ТЦ, добавил собеседник агенства.