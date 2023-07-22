Собянин назвал причину крупной аварии в ТЦ «Времена года» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель человека во время прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года».

«Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре «Времена года». Есть пострадавшие с ожогами. К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье», – написал глава города в Telegram.

Всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь, экстренные службы работают на месте происшествия, добавил Собянин.

Напомним, ТАСС сообщал, что два человека при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» получили ожоги. В городских службах агентству рассказали, что у одной из сотрудниц гипермаркета, расположенного в здании, произошел сердечный приступ.

Прорыв трубы с горячей водой произошел на транзитной трубе МОЭК на первом этаже ТЦ, добавил собеседник агентства.