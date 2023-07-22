Минэнерго Украины сообщило о перебоях с электричеством в нескольких областях Фото: REUTERS

Министерство энергетики Украины в субботу, 22 июля, проинформировало о том, что в нескольких регионах страны наблюдаются перебои с электричеством.

В частности, по информации ведомства, света нет в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Министерство пояснило, что в ночь на субботу, 22 июля, отключился трансформатор на подстанции в Львовской области, а также высоковольтная линия электропередач в Николаевской области. В то же время в ведомстве подчеркнули, что генерации электричества в стране достаточно для того, чтобы покрыть его потребление.

Напомним, что вечером 21 июля на территории двух областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Сайт KP.RU ранее писал, что в мае на Украине из-за сбоя в энергосистеме остались без электричества около двух миллиона человек. Сообщалось, что у оператора энергетической системы произошла чрезвычайная ситуация, что привело к аварийным отключениям света. Тогда сбой стал самым крупным по числу обесточенных потребителей, начиная с февраля текущего года.