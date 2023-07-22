Что происходит на месте аварии в ТЦ «Времена года» в Москве 22 июля 2023

СК возбудил дело из-за гибели людей при прорыве трубы с горячей водой в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное Следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело после гибели четырех людей при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц»)», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты Следственного управления Москвы. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, инцидент в столичном торговом центре произошел днем в субботу, 22 июля. В ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Сообщалось, что внутри здания находятся люди, а на место происшествия выехали работники оперативных служб. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек.