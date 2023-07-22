ТАСС: погибшие в ТЦ «Времена года» в Москве были сотрудниками «Глобус Гурмэ» Фото: REUTERS

Все четверо погибших при прорыве трубы с кипятком в торговом центре «Времена года» в Москве работали в гипермаркете «Глобус гурмэ», расположенном на минус первом этаже здания.

«Все погибшие были сотрудниками гипермаркета «Глобус гурмэ», - сообщил ТАСС со ссылкой оперативные службы.

Напомним, инцидент в столичном торговом центре произошел днем в субботу, 22 июля. В ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Сообщалось, что внутри здания находятся люди, а на место происшествия выехали работники оперативных служб.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ погибли четыре человека. Он также сообщил, что есть и пострадавшие, которые получили ожоги.

В свою очередь, после гибели четырех людей главное Следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.