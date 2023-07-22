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НовостиПроисшествия22 июля 2023 15:12

Собянин: Городские службы работают на месте аварии в ТЦ «Времена года»

Мэр выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при аварии в торговом центре
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Собянин сообщил, что городские службы работают на месте аварии в ТЦ «Времена года»

Собянин сообщил, что городские службы работают на месте аварии в ТЦ «Времена года»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Все экстренные и городские службы Москвы работают на месте аварии в торговом центре «Времена года», где из-за прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», – написал глава Москвы в своем Telegram-канале.

Напомним, инцидент в столичном торговом центре произошел днем в субботу, 22 июля. В ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Сообщалось, что внутри здания находятся люди, а на место происшествия выехали работники оперативных служб.

После гибели четырех людей главное Следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.