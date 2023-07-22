Депутат Госдумы Бородай попал под обстрел в зоне спецоперации

Депутат Госдумы Александр Бородай Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы, командир разведывательно-штурмовой бригады «Союза добровольцев Донбасса» (СДД) Александр Бородай попал под обстрел в зоне спецоперации на Украине.

Как сообщается в Telegram-канале СДД, при выезде Бородая и офицеров штаба бригады с позиций их автомобиль был обстрелян. Отмечается, что корректировка ударов велась с беспилотников, после третьего «прилета» автомобиль комбрига был изрешечена осколками.

Бородай не пострадал, но ранения получили два офицера штаба бригады, находившиеся на заднем сидении машины. После обстрела водитель удалось заехать в лесопосадку, где раненым оказали первую медицинскую помощь, затем бойцов отвезли в ближайший госпиталь.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 22 июля, под обстрел около населенного пункта Пятихатки попала группа корреспондентов из России. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Кроме того, ранения получили несколько журналистов. Позже Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ обстреляли группу журналистов в Запорожской области кассетными боеприпасами.