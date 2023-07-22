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НовостиПроисшествия22 июля 2023 16:20

Все погибшие при прорыве трубы с горячей водой в Москве были женщинами

В результате инцидента погибли четыре сотрудницы гипермаркета «Глобус гурмэ»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Все погибшие при прорыва трубы с горячей водой в Москве были женщинами

Все погибшие при прорыва трубы с горячей водой в Москве были женщинами

Фото: REUTERS

Все четверо погибших во время прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве были женщинами, сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

«Установление всех причин и обстоятельств произошедшего контролируется. В настоящее время мы располагаем данными о четырех погибших – женщины», – сказала она в комментарии журналистам.

Напомним, инцидент в столичном торговом центре произошел днем в субботу, 22 июля. В ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Сообщалось, что внутри здания находятся люди, а на место происшествия выехали работники оперативных служб.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ погибли четыре человека. Он также сообщил, что есть и пострадавшие, которые получили ожоги. Все погибшие были сотрудниками гипермаркета «Глобус Гурмэ».

Как писал сайт KP.RU, Следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.