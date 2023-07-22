В Крыму возобновлено железнодорожное сообщение, ограниченное в целях безопасности

Железнодорожное движение в Красногвардейском районе Крыма, ограниченное в целях безопаности, возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в субботу, 22 июля, глава Крыма сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались совершить налет на инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе республики. Для этого противник использовал беспилотники.

После атаки украинского дрона в Красногвардейском районе временно остановили движение поездов на участке железной дороги между станциями Ефремовская и Пролетная.

В последнее время украинская армия неоднократно совершала попытки атаки на Крым с помощью дронов. Так, днем 20 июля средства противовоздушной обороны сбили в центре Крыма беспилотный летательный аппарат. В тот же день полуостров атаковал другой украинский БПЛА, в результате погибла школьница.