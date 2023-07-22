Сенатор Бондарев назвал намеренным обстрел ВСУ российских военкоров в Запорожье

Сенатор Совета Федерации Виктор Бондарев Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Обстрел Вооруженными силами Украины группы российских журналистов в Запорожской области был намеренным, считает член Совета Федерации Виктор Бондарев, поскольку спутать гражданскую машину с военной невозможно.

«Ростислав Журавлев ехал на гражданской машине из Васильевки в село Владимировка в компании коллег. Спутать цель, приняв гражданскую машину за военную, невозможно. Это была намеренная атака на мирных людей», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Обстрел российских военкоров не останется без ответа, заявил Бондарев. Как отметил парламентарий, этим преступлением Украина с легкой руки США перешла черту и «закрыла для себя окно возможностей по мирному урегулированию конфликта.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 22 июля, группа корреспондентов из России попала под обстрел около населенного пункта Пятихатки. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Кроме того, ранения получили несколько журналистов. Позже Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ обстреляли группу журналистов в Запорожской области кассетными боеприпасами.