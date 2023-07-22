Раненный ВСУ в Запорожье военкор Польшаков перенес операцию на стопе

Военный корреспондент Роман Польшаков. Фото: стоп-кадр видео

Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков, раненный во время обстрела российских журналистов Вооруженными силами Украины, перенес операцию на стопе. Журналист записал видео, на котором рассказал о характере полученных ранений.

«Три осколка еще во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял, один в боку и один – в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. Где стопа – тоже навылет, но там сделали операцию. Все зашили, чтобы остановить кровотечение», – сообщил Польшаков.

Роман Польшаков рассказал о своем ранении. Фото: стоп-кадр видео

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 22 июля, под обстрел около населенного пункта Пятихатки попала группа корреспондентов из России. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Кроме того, ранения получили несколько журналистов. Позже Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ обстреляли группу журналистов в Запорожской области кассетными боеприпасами.