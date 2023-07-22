В Крыму госпитализированы четыре пострадавших при атаке беспилотников ВСУ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Четверым пострадавшим во время атаки украинских беспилотников на Крым потребовалась госпитализация, сообщает Министерство здравоохранения России.

«Медработники оказывают помощь эвакуированным в пункт временного размещения жителям Красногвардейского района Крыма. 12 жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В Минздраве уточнили, что помощь эвакуированным жителям Крыма оказывают четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района.

Напомним, в субботу, 22 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались совершить налет на инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе республики. Для этого противник использовал беспилотники.

После атаки украинского дрона в Красногвардейском районе временно остановили движение поездов на участке железной дороги между станциями Ефремовская и Пролетная. Спустя несколько часов железнодорожное сообщение возобновили.