Полковник Макгрегор: Россия в августе уничтожит остатки резервов ВСУ под Харьковом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская армия скоро уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом, об этом заявил в своем блоге экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор .

«Я не буду удивлен, если россияне окружат Харьков в августе», - сказал офицер.

По его словам, как только это произойдет, «они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии, которые будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта».

Макгрегор подчеркнул, что конфликт закончится, когда НАТО выйдет из Украины и перестанет дестабилизировать обстановку у границ России.

Как писал сайт KP.RU, Макгрегор заявил, что президент Украины Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих ВСУ приказам командования.

Полковник напомнил, что украинские офицеры расстреливают солдат, отказывающихся идти в бой.

По его словам, украинцы охотно уходят к россиянам, которые обращаются с ними хорошо и это помогает им избежать выполнения бессмысленных приказов киевского руководства и выжить.

Ранее экс-советник Пентагона отмечал, что конфликт на Украине развивается не в пользу президента Зеленского, армия которого уже находится на грани полного развала.