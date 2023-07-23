Bild: Германия начала производство боеприпасов для переданных Украине ЗСУ Gepard Фото: REUTERS

В Германии начато производство боеприпасов для поставленных Киеву зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, об этом сообщило издание Bild со ссылкой на оборонный концерн Rheinmetall.

«Первые снаряды вскоре должны поступить в фронтовые подразделения. Чтобы восполнить острую нехватку боеприпасов, Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую производственную линию, на что обычно уходят годы», - говорится в статье.

Издание объяснило спешку тем, что в Германии запасов данных боеприпасов нет, а такие страны, как Бразилия и Швейцария, отказались поставлять Киеву снаряды из политических соображений.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что США из-за нехватки снарядов начнут поставлять Киеву кассетные боеприпасы.

16 июля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поставку кассетных боеприпасов Украине необходимо считать преступлением, а США приняли это решение из-за общего дефицита снарядов.

Глава государства подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на использование этого вида вооружения в качестве зеркальных мер, добавив, что в стране достаточно запасов кассетных боеприпасов.