В Одессе прогремела серия взрывов Фото: кадр из видео
В Одессе прогремела серия взрывов, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Во временно оккупированной нацистами Одессе прозвучало не менее семи взрывов - часть из них в центре, а также на Поскоте и Черёмушках», - написал Рогов.
Он отметил, что незадолго до этого не менее 4 ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России подошли к зоне пусков, а затем были зафиксированы пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс».
Как писал сайт KP.RU, ночью 22 июля в Кировоградской области прогремели взрывы. Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровской области.
Отмечалось, что в регионах была зафиксирована работа систем ПВО. Других подробностей не приводилось.
Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.