В Одессе прогремела серия взрывов Фото: кадр из видео

В Одессе прогремела серия взрывов, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Во временно оккупированной нацистами Одессе прозвучало не менее семи взрывов - часть из них в центре, а также на Поскоте и Черёмушках», - написал Рогов.

Он отметил, что незадолго до этого не менее 4 ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России подошли к зоне пусков, а затем были зафиксированы пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс».

Как писал сайт KP.RU, ночью 22 июля в Кировоградской области прогремели взрывы. Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровской области.

Отмечалось, что в регионах была зафиксирована работа систем ПВО. Других подробностей не приводилось.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.