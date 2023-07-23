Зеленский запросил заседание Совета Украина-НАТО по зерновой сделке Фото: REUTERS

Зеленский попросил генсека альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина - НАТО по поводу ситуации в Черном море и зернового коридора.

«Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций», - сообщил Зеленский.

По его словам, на днях встреча состоится, «кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть».

Как писал сайт KP.RU, 19 июля во время совещания с правительством президент России Владимир Путин высказался насчет украинской зерновой сделки.

Путин подчеркнул, что продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против продления этой так называемой сделки. Начиная с 18 июля, её реализация была завершена.

Глава государства добавил, что Россия не против вывоза украинского зерна как такового. Но сначала должны быть выполнены все наши условия. Речь о снятии санкций с экспорта нашей агропродукции и удобрений, подключения к SWIFT «Россельхозбанка» или его дочки, свободный фрахт судов для перевозки российского зерна.