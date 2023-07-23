Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует напасть на Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша, вероятно, планирует напасть на Белоруссию на фоне неизбежного поражения Украины, об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для Dialogue works.

«Польша, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт», - сказал Джонсон.

По его словам, прямо сейчас в Польше понимают, что Украина проигрывает.

«…Россия сокрушает Украину. А Польша в порыве отчаяния пытается сделать так, чтобы добиться вовлечения НАТО», - подчеркнул эксперт.

Как писал сайт KP.RU, 10 июля Джонсон подчеркивал, что истощение запасов и неспособность западных союзников поставлять боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой.

Эксперт отмечал, что решение Белого дома поставить Киеву опасные кассетные бомбы связано с истощением запасов артиллерийских снарядов.

По словам Джонсона, наладить производство снарядов для удовлетворения потребностей украинских войск в будущем американцы не смогут.