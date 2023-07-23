СЦКК: ВСУ выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку Фото: СЦКК ДНР

ВСУ ночью выпустили 20 снарядов калибра 155 мм по Донецку, об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 0:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0:30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров», - говорится в сообщении.

В период с 2:10 до 2:30 украинские боевики выпустили по городу еще 12 снарядов того же калибра.

Позже в 2:55 ВСУ обстреляли Донецк еще четырьмя снарядами «натовского» калибра.

Как писал сайт KP.RU, ночью 13 июня ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра.

Сообщалось, что за 15 минут по Петровскому району Донецка было выпущено 11 снарядов калибра 155 миллиметров.

Всего же за сутки представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 23 факта ведения огня со стороны украинских вооруженных формирований, в ходе которых было выпущено 145 разных боеприпасов.

В Киевском районе Донецка при обстреле погибла женщина, а шесть человек, в том числе годовалый ребенок, были ранены.