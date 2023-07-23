Ilta-Sanomat: В Финляндии аутлет-деревня Zsar обанкротилась без туристов из России Фото: Олег ЗОЛОТО

В Финляндии аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа обанкротилась из-за отсутствия туристов из России, об этом написала газета Ilta-Sanomat.

Газета отметила, что теперь тишину там нарушают только крики птиц и гул проезжающих машин – здесь теперь совсем нет посетителей.

По данным издания, после открытия Zsar Outlet Village в ноябре 2018 года планировалось, что мировые бренды привлекут в первую очередь российских покупателей, а инвестиции оценивалась примерно в 40 миллионов евро.

Однако на количестве россиян отразилась пандемия коронавируса, а после – спецоперация, кроме того, осенью 2022 года финские власти окончательно закрыли границу для туристов из России, и уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.

«Положение затруднительное. Отсутствие русских клиентов - смертельный удар», - приводит газета слова менеджера по недвижимости Микко Томминена.

Как писал сайт KP.RU, 6 июля финский президент Саули Нийнистё заявил, что уход всех финских компаний с российского рынка не принес Хельсинки ожидаемого результата.

Он подчеркнул, что ни одна финская компания не ведет деятельность в России. К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен.

Глава Финляндии объяснил низкую эффективность антироссийских санкций наличием путей их обхода и сохранением торговых отношений между Россией и многими странами за пределами Европы.

Напомним, МИД Финляндии ужесточил правила въезда в страну для граждан России. Речь шла, в частности, об абитуриентах, бизнесменах и владельцах недвижимости.

Ведомство отметило, что по деловым вопросам россияне смогут въезжать только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен. При этом они «должны иметь вескую причину для личного приезда» в страну. А владельцы недвижимости «должны будут предоставить основания для личного присутствия» в Финляндии.