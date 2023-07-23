Что произошло в ночь на 23 июля

Российские саперы стали обезвреживать новые термобарические мины ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные стали обезвреживать новые мины ВСУ на основе термобарического боеприпаса, реагирующие на движения и устанавливаемые с дронов, сообщил сапер с позывным «Рахматулла». Он пояснил, что ВСУ дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. Сапер уточнил, что на боеприпасе устанавливается датчик движения, срабатывающий при приближении техники или человека.

В Финляндии аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа обанкротилась из-за отсутствия туристов из России, написала газета Ilta-Sanomat. Газета отметила, что теперь тишину там нарушают только крики птиц и гул проезжающих машин – здесь теперь совсем нет посетителей.

Беженка с Украины возмутилась надписям на русском языке и советской символике на станции «Андел» в пражском метро и призвала местные власти убрать их. Одну из самых загруженных станций городского метро «Андел» украшают серп и молот, флаг Советского Союза, а также надписи на русском о советско-чехословацкой дружбе. Местные не обращают на это внимание, но гостей Праги «они зачастую выводят из себя».

Сервисный центр по ремонту и обслуживанию танков Leopard начал работу на заводе Bumar в городе Гливицы, об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Президент США Джо Байден более 30 лет назад, еще будучи сенатором, полагал, что не доживет до 2020 года, написала газета New York Post. Издание отметило, что Байден, вероятно, не смог бы предсказать возникающие вопросы о своей умственной и физической пригодности для работы на высшем посту, с которыми он сталкивается сейчас.

В Одессе прогремела серия взрывов, сообщил Владимир Рогов. По его словам, незадолго до этого не менее 4 ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России подошли к зоне пусков, а затем были зафиксированы пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс».