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НовостиОбщество23 июля 2023 4:34

Сбои в работе Wikipedia произошли 23 июля 2023

Более 1,5 тысячи отчетов о сбое в работе Wikipedia отмечено в Великобритании
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сбои в работе Wikipedia произошли 23 июля 2023

Сбои в работе Wikipedia произошли 23 июля 2023

Фото: REUTERS

Сбои в работе онлайн-энциклопедии Wikipedia отмечены в воскресенье, 23 июля, в нескольких странах. Об этом говорят данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, 97% пользователей имеют проблемы с доступом к сайту, а 3% заявили о сбоях в приложении.

Жалобы на работу Wikipedia поступали примерно с 3.00 мск в воскресенье, 23 июля. Более 1,5 тысячи отчетов о сбоях отмечено в Великобритании. Кроме того, большое число проблем в работе онлайн-энциклопедии было зарегистрировано в ФРГ, России, Швеции, Нидерландах, Польше и других странах

Напомним, не так давно, 20 июля, в мессенджере WhatsApp произошел сбой по всему миру.