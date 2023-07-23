В США заявили о предстоящем падении Одессы из-за провала новой тактики ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская армия стала применять на поле боя в отношении российских войск новую тактику, которая не только не поможет, но, напротив, и приведет к падению основных городов, таких как Одесса. Такое мнение высказал полковник США в отставке Дэниел Дэвис.

Уточняется, что на данный момент вместо «истощения» российских войск используются малые группы пехоты для проникновения в оборонительные позиции Вооруженных сил (ВС) России. Тактику называют провальной из-за местности, которая представляет собой равнины с редкими лесистыми местностями.

«Россия контролирует небо и обладает значительным числом беспилотников, каждый раз, когда украинские солдаты выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу», - приводит Responsible Statecraft заявление военного эксперта, который отметил, что, если по открытой местности движется бронетехника, то она также быстро уничтожается.

По словам полковника США в отставке, для успеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужны инфраструктура и человеческие ресурсы, однако этого у украинских войск нет. Как он отметил, в связи с этим переговоры с Москвой остаются наилучшим решением для сохранения оставшийся территории и свободу Украины.

Дэвис заявляет, что в противном случае Россия будет в состоянии перейти в наступление уже летом или осенью 2023 года, взяв под контроль Харьков и Одессу.

Напомним, накануне об опасности наступления российских войск заявил польский генерал Леон Коморницкий. По его словам, ВС России могут лишить украинских военных возможности вклиниться в оборонительные рубежи.