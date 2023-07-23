В Германии рассказали о плане Запада по уничтожению славян Фото: REUTERS

Бывший депутат Бундестага, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Вальдемар Гердт заявил, что украинские события стали частью плана западных стран по стравливанию и уничтожению славянских народов.

«Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав серьезный конфликт», - заявил немецкий политик в беседе с РИА Новости.

По словам Гердта, в случае смены власти в Соединенных Штатов украинский конфликт был бы урегулирован одним днем.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп ни раз говорил, что при его избрании на пост президента он сможет закончить украинский конфликт за 24 часа. Кроме того, экс-глава Белого дома заявил, что при его победе на выборах у Вашингтона не будет проблем с Москвой, Киевом, а также Пекином.