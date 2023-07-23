Продовольственная инфляция в России стала самой низкой в Европе Фото: REUTERS

Уровень годовой продовольственной инфляции в России в июне этого года опустился 0,08%, став самым низким показателем среди всех европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно приведенным данным, весной текущего года в стране зарегистрировали годовую дефляцию на продукты и безалкогольные напитки, что произошло в апреле впервые с 2018 года, а в мае данный показатель достиг рекордных 1,12%.

Самый высокий уровень годовой продовольственной инфляции был отмечен в Венгрии, где впервые за десять месяцев он упал ниже 30%, составив 29,3%. Годовые темпы роста цен выше 20% наблюдаются также и в Сербии (22,1%). Кроме того, в пятерку лидеров по данному показателю вошли Эстония (19,5%), Словакия (18,9%) и Румыния (17,9%).

Сильнее всего инфляция ускорилась на Кипре, где этот показатель увеличился разогналась до 10,12% в июне текущего года с 8,38% в мае этого года.

Напомним, накануне стало известно, что вешний долг России к ВВП упал до минимального за всю историю значения в 15%.