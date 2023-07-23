МВД оценило ущерб от преступлений в России за полгода 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ущерб от совершенных в России преступлений за первые шесть месяцев этого года оценивается в 284,3 млрд рублей, что почти вдвое меньше, чем за тот же период годом ранее. Такие данные были представлены на сайте Министерства внутренних дел РФ.

«Ущерб от преступлений снизился на 42,5%», - сказано в ведомстве, где уточняется, что ущерб от преступлений в России за первое полугодие 2022 года составил 494 млрд рублей.

Отмечено, что показатели этого года приблизились к значениям первого полугодия 2021 года, когда ущерб от преступлений в России составлял 222 млрд рублей.

Кроме того, по данным МВД РФ, за первые полгода в стране зафиксировано 983,7 тысячи преступлений. Также сообщается, что на 4,8% сократилось число преступлений экономической направленности, которых было выявлено 67,4 тысячи.

Как писал сайт KP.RU, ранее в МВД РФ сообщили, что в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства было совершено 6,9 тысячи преступлений, что на 14,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.