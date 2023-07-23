Площадь затопления в ТЦ «Времена года» в Москве составила четыре тысячи кв. метров Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Общая площадь затопления после разрыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве составила четыре тысячи кв. метром. Об этом в воскресенье, 23 июля, заявили в экстренных службах.

«Площадь подтопления после разгерметизации металлической трубы горячего водоснабжения в ТЦ «Времена года» составила четыре тысячи кв. метром», - приводит РИА Новости заявления представителя экстренных служб, который сообщил, что по сварному шву разорвалась труба диаметром 30 см.

Представитель экстренных служб также заявил о спасении десяти человек, четверо из которых были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, пятеро - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Еще один человек от госпитализации отказался.

Напомним, инцидент в московском торговом центре произошел в субботу, 22 июля, когда в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек.