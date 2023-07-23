WSJ: Запад ошибочно делал ставку на мужество и находчивость украинцев

Западные страны разочаровались в ходе наступления украинских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны разочаровались в ходе наступления украинских войск, рассчитывая на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия - от снарядов до боевых самолетов, - которые необходимы для вытеснения российских войск», - сказано в статье

Отмечается, что российские войска сделали на освобожденной территории минные поля, а также обширные укрепления, а авиация Вооруженных сил (ВС) России парализует наступление украинской армии.

В публикации говорится о том, что при всех этих условиях западные страны сталкивается с перспективой затягивания украинского конфликта, а также необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Европейский союз будут идти уже менее охотно.

Напомним, ранее даже командующий сухопутными войсками Украины, генерал Александр Сырский заявил, что наступление украинской армии продвигается слишком медленно, сказав также о том, что быстрых результатов достичь почти невозможно.