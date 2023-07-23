Три человека ранены после нападения мужчины с ножом в поезде в Японии

В Японии три человека пострадали при нападении мужчины с ножом в поезде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии мужчина ранил ножом трех человек в поезде в западной префектуре Осака. Об этом сообщает местный телеканал NRK.

Инцидент с нападением произошел на железнодорожной ветке, которая связывает станцию Кебаси в Осаке и аэропорт Кансай. Нападавшим оказался 37-летний Казуя Симидзу, полиция задержала его на платформе станции Идзумисано и обнаружила при нем в общей сложности три ножа.

Потерпевшими оказались проводник поезда, а также два пассажира в возрасте 20 и 70 лет. Все трое доставлены в больницу с ножевыми ранениями различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Ранее KP.RU писал, что инцидент с ножевым нападением был зафиксирован в Копенгагене. Датская полиция задержала 41-летнего мужчину, который ранил троих человек возле центра психиатрии.

Напомним, в начале июня мужчина напал с ножом на людей на востоке Франции. Семь человек получили ранения, в том числе шесть детей.