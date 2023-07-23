Жители Берлина выступили против переименования кафе «Москва» в «Киев» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Берлина высказались против просьбы украинского посла о переименовании кафе «Москва» в «Киев», указав на то, что данное здание стало памятником архитектуры. Об этом пишет Berliner Zeitung.

«Нельзя постоянно все переименовывать, необходимо чтить историю. Переименование никак не повлияет на окончание боевых действий», - прокомментировала инициативу переименования кафе администрация района Митте, в котором находится данное заведение.

Архитектор профессор Вольф Айзентраут, спроектировавший ряд зданий, включенных позже в список памятников, заявил о своем негодование из-за такой просьбы украинского дипломата в письме изданию.

«Подобная просьба показывает полное непонимание истории и культуры Германии. Это здание стало символом архитектуры ГДР», - отметил он.

Напомним, накануне украинские власти заявили о переименовании Запорожья из-за несоответствия «нормам языка». Целью таких мер называют «дерусификацию» Украины и борьбу с советским наследием.