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НовостиВ мире23 июля 2023 8:30

Жители Берлина выступили против переименования кафе «Москва» в «Киев»

В администрации района, где расположено заведение, призвали «чтить историю»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Жители Берлина выступили против переименования кафе «Москва» в «Киев»

Жители Берлина выступили против переименования кафе «Москва» в «Киев»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Берлина высказались против просьбы украинского посла о переименовании кафе «Москва» в «Киев», указав на то, что данное здание стало памятником архитектуры. Об этом пишет Berliner Zeitung.

«Нельзя постоянно все переименовывать, необходимо чтить историю. Переименование никак не повлияет на окончание боевых действий», - прокомментировала инициативу переименования кафе администрация района Митте, в котором находится данное заведение.

Архитектор профессор Вольф Айзентраут, спроектировавший ряд зданий, включенных позже в список памятников, заявил о своем негодование из-за такой просьбы украинского дипломата в письме изданию.

«Подобная просьба показывает полное непонимание истории и культуры Германии. Это здание стало символом архитектуры ГДР», - отметил он.

Напомним, накануне украинские власти заявили о переименовании Запорожья из-за несоответствия «нормам языка». Целью таких мер называют «дерусификацию» Украины и борьбу с советским наследием.