Япония ужесточила ограничения по экспорту оборудования для производства чипов Фото: REUTERS

Токио ввело дополнительные ограничения на экспорт оборудования, которое необходимо для производства полупроводников. Новые требования начали действовать с воскресенья, 23 июля.

Согласно распоряжению Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, под санкционные ограничения попадают все регионы и страны. Исключением станут 42 государственных образований, ограничивших ранее экспорт полупроводников в Китай.

Ограничительные меры распространяется на 23 вида товаров, среди которых оборудование для термической обработки, травления, литографии, а также напыления. Для них будет предусмотрена более сложная процедура оформления, в том числе речь идет об этапе согласования поставки с министром экономики Японии.

Пекин заявил, что такой шаг нанесет серьезный ущерб интересам компаний двух стран, а также их сотрудничеству, нарушая структуру глобальной полупроводниковой промышленности.

Напомним, ранее, 20 июля, Минфина Японии представил статистку, из которой следует, что страна нарастила импорт российских зерновых за первые шесть месяцев 2023 года на 509,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.