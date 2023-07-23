Российские истребители сбили Су-25 воздушных сил Украины

Минобороны России: военные ВС РФ сбили украинский Су-25 Фото: REUTERS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на воскресенье, 23 июля, истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России был сбит украинский самолет Су-25 в районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Вражеский самолет сбит в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР, говорится в сводке Минобороны.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачен снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также крылатая ракета Storm Shadow англо-французского производства.

Российские войска также уничтожили 28 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.

Ранее в июле Минобороны РФ регулярно сообщало о ликвидациях вражеских Су-25 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так, 11 июля самолет был сбит в Херсонской области, 7 июля в Запорожской области, а 6 июля были ликвидированы два вражеских Су-25 в ДНР.