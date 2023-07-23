МО РФ назвал причину разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе

Спасо-Преображенский собор в Одессе разрушила система противовоздушной обороны Украины Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ опровергло распространяемое украинскими властями заявление о разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия, отметив, что в данном случае речь идет системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

В воскресенье, 23 июля, городской совет Одессы заявил, что располагающийся в центре города Спасо-Преображенский кафедральный собор получил повреждения после взрывов.

Российское военное ведомство ссылается на видео из Спасо-Преображенского храма, которые были опубликованы местными жителями. Отмечается, что при учете данных кадров «наиболее вероятной причиной» разрушения этого собора буде «падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО».

Как заявляет Министерство обороны РФ, украинские войска «намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов» системы ПВО, в том числе и в Одессе.