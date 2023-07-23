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НовостиПолитика23 июля 2023 9:24

Лукашенко привез на встречу с Путиным карту переброски войск Польши к границам СГ

Как отметил белорусский лидер, одна из польских бригад расположилась в 40 км от Бреста
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лукашенко привез на встречу с Путиным карту переброски войск Польши к границам СГ

Лукашенко привез на встречу с Путиным карту переброски войск Польши к границам СГ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая проходит в воскресенье, 23 июля, карту переброски войск Польши к границам Союзного государства. Об этом пишет агентство БелТА.

Как отметил белорусский лидер, одна из бригад польских войск на данный момент находится в 40 километрах от белорусского города Бреста, еще одна польская бригада расположен примерно в 100 километрах от Гродно.

Напомним, в четверг, 20 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя переброску польских военнослужащих к белорусской границе, заявил, что Москва и Минск ведут работу над концепцией безопасности Союзного государства.