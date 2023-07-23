МО РФ опровергло заявления об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ опровергло распространяемое украинскими властями сообщение о разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате удара высокоточного оружия.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Напомним, в воскресенье, 23 июля, городской совет Одессы сообщил о повреждении после взрывов располагающегося в центре города Спасо-Преображенский кафедрального собора.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны РФ, ссылаясь на видео из Спасо-Преображенского храма, которые были опубликованы местными жителями, заявило, что в этом случае речь идет о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.