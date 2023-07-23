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НовостиПолитика23 июля 2023 10:07

Лукашенко назвал планы Польши по расчленению Украины неприемлемыми

Белорусский лидер предложил помощь западному населению Украины при необходимости
Дарья ЧИПУРНАЯ
Александр Лукашенко жестко высказался о планах Польши по Украине

Александр Лукашенко жестко высказался о планах Польши по Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск считает планы Варшавы по расчленению и присуждению себе западных земель Украины неприемлемыми. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой России Владимиром Путиным в Стрельне, 23 июля 2023 года.

"Для нас (расчленение Украины Польшей - Прим.Ред.) неприемлемо", - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также предложил помощь западному населению Украины в случае необходимости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Польша намерена вмешаться в украинский конфликт под зонтиком НАТО с целью ""оторвать" себе кусок пожирнее" от Украины. Президент РФ также добавил, что Польша заглядывается и на белорусские территории.