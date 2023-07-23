Bild am Sonntag: Бундесвер столкнулся с серьезными проблемами с безопасностью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Германии столкнулись с проблемами в области безопасности. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

В статье обращают внимание на разведывательную службу Бундесвера - военную контрразведку (MAD), которая отвечает за безопасность всех сотрудников Вооруженных сил ФРГ, численность которых составляет 172 тысяч солдат и 81 тысяч гражданских лиц.

Как передает издание, по состоянию на 31 мая 2023 года почти 70 тысяч человек еще не прошли проверку безопасности. Тем временем растет число людей, начавших проверку, однако не завершивших ее полностью.

В ФРГ существует три уровня допуска в зависимости от того, какими секретными данными может обладать сотрудник, а проверка для получения самого последнего уровня допуска может длиться свыше 80 недель.

«Почти 70 тысяч человек ждут проверки, чтобы быть полностью готовыми к службе. По численности это почти половина солдат!» - заявляет эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза Инго Гедехенс, отмечая, что это представляет собой серьезную угрозу безопасности.

Напомним, в конце прошлого года в Бундестаге заявили о нехватке «практически всего» в немецкой армии, даже личного снаряжения для военнослужащих.