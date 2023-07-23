Стало известно о состоянии фотокора Михальчевского после ранения в зоне спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жизни фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, который ранее был ранен в результате обстрела со стороны украинских войск в зоне проведения спецоперации, ничего не угрожает. Об этом в воскресенье, 23 июля, заявило Министерство здравоохранения Крыма.

Как сообщается, пострадавший фотокорреспондент был доставлен в больницу города Симферополя, а на данный момент его состояние оценивается как средней тяжести.

«Угрозы жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил о том, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пятихатки ранения разной степени тяжести получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.