Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС

Макрон не смог получить приглашения на саммит БРИКС Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который ранее добивался участия в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), так и не смог получить приглашения. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает местный портал News 24.

Отмечается, что президент ЮАР Сирил Рамапоса, представляющий БРИКС, направил приглашения на саммит главам 70 стран, но среди приглашенных не оказалось ни президента Франции, ни лидеров США и Великобритании.

Напомним, саммит БРИКС, который состоится в августе этого года в Йоханнесбурге, должен стать крупнейшей за последние годы встречей лидеров государств и правительств Глобального Юга. На мероприятие были приглашены главы 54 африканских стран.

Как писал сайт KP.RU, Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, но президент России Владимир Путин примет участие в саммите в онлайн-формате. Сообщалось, что российский лидер поучаствует во всех сессиях и переговорах мероприятия.