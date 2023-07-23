Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии в случае нападения

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в случае нападения на Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на слова главы России Владимира Путина о возможной агрессии в отношении союзного государства со стороны Украины.

"Я хочу сказать вам спасибо. Вы первый человек в России, который открыто, четко и понятно об этом сказал: не дай бог, агрессия против Беларуси - это как против России", - сказал Лукашенко на переговорах с Путиным в Стрельне.

Лукашенко также добавил, что позиция России будет учитываться при строительстве белорусских вооруженных сил.

Напомним, 21 июля Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ заявил о том, что возможная агрессия Украины в отношении Белоруссии будет расценена как агрессия против России. Российский президент также отметил, что РФ даст ответ всеми имеющимися у страны средствами.