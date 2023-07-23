«Люди важнее карантина»: Путин и Лукашенко сделали фото с горожанами у Кронштадского морского собора

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор, а на выходе их окружили люди, которые стали просить сделать фотографии.

Главы государства пообщались с собравшимися на площади около Кронштадтского морского собора.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

«А как же карантин?», - спросил один из журналистов.

«Люди важнее карантина», - заявил российский лидер.

Как сообщалось, российский президент России и прибывший в Россию белорусский лидер посетили Кронштадтский морской собор, а также Музей военно-морской славы в Кронштадте. Отмечалось, что данное учреждение является новым объектом кластера «Остров фортов», которое начнет работу с 30 июля 2023 года.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Напомним, белорусский президент прибыл в Россию с рабочем визитом вечером в субботу, 22 июля, а в воскресенье, 23 июля, Путин и Лукашенко провели переговоры в Стрельне.