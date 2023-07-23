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НовостиПолитика23 июля 2023 11:11

Британский политик Галлоуэй: украинский конфликт продолжится до полной победы РФ

Политик также считает невозможными любые шансы на мирные переговоры с Зеленским
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Британский политик Галлоуэй: украинский конфликт продолжится до полной победы РФ

Британский политик Галлоуэй: украинский конфликт продолжится до полной победы РФ

Фото: REUTERS

Украинский конфликт может закончиться только полной стратегической победой Москвы и смещением действующей украинской власти. Такое заявление сделал бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.

«Я не верю, что Владимир Путин остановит военную операцию до полного выполнения ее целей», - заявил британский политик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

Как заявляет Галлоуэй, Москва не позволит действующим украинским властям остаться у власти, поскольку это приведет только дальнейшим вооруженным конфликтам, а также терактам. Политик также считает невозможными любые шансы на мирные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Эта война продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты стратегическая победа и смена режима в Киеве», - отметил он.

Напомним, ранее американская газета The Wall Street Journal написала о том, что западные страны разочаровались в ходе наступления Вооруженных силы Украины (ВСУ), рассчитывая на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки.